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Актриса Эмили Блант назвала любимые фильмы

Недавно представители Letterboxd пообщались с актёрами боевика «Каскадёры» и спросили об их самых любимых фильмах. Эмили Блант («Оппенгеймер», «Тихое место») назвала четыре картины: «Челюсти», «Лоуренс Аравийский», «Унесённые ветром» и «Роман с камнем».

Актриса Эмили Блант назвала любимые фильмы
© Чемпионат.com

Напомним, лента расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере. Кресло режиссёра занял Дэвид Литч («Быстрее пули», «Дэдпул 2»).

Премьера «Каскадёров» состоится 3 мая в кинотеатрах по всему миру

Актеры
Роман с камнем
Лоуренс Аравийский
Унесённые ветром
Быстрее пули
Челюсти
Дэдпул 2
Дэвид Литч
Эмили Блант
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