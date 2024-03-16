Умерла актриса Мария Хвалибог

Ушла из жизни актриса кино, театра и ТВ Мария Хвалибог (Мария Тереза Хвалибог-Копичиньская).

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Родившейся в Варшаве артистки не стало 15 марта, в феврале ей исполнился 91 год.

Некрологи появились в СМИ страны - со ссылкой на подтверждение из Ассоциации польских артистов эстрады.

Мария Хвалибог - обладатель множества наград, заметная актриса сцены (не менее 70 ролей в восьми театрах) и экранов.

В кино - с 1950-х: "Мать Иоанна от ангелов", "Час пик", "Приключения пса Цивиля", "Нет розы без огня", "Брюнет вечерней порой", "Одинокая женщина", "Доложи, 07", "Освобождение от жизни". Последний раз появлялась в кино в 2015-м, в драмеди "Карт-Бланш".

Была замужем за актерами Анджеем Копичиньским (развод) и Мареком Баргеловским ("Ведьмак" 2002-го), председателем профсоюза актеров Польши (умер в 2016-м).