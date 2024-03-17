Райан Гослинг назвал свои любимые фильмы

43-летний Райан Гослинг обозначил своего фаворита в кино.

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На случай, если кто не помнит: Райан Томас Гослинг - канадский актер, любимец женщин, детей и домашних животных, овладевший абсурдным количеством наград и номинаций.

Вы могли видеть его роли еврея-нациста, например, в "Фанатике" и Кена и "Барби".

Лаконичный личный топ в экшен-сегменте кинематографа артист назвал для Letterbox на премьере своего нового проекта - комедийного боевика Литча "Каскадеры". Это ремейк телесериала 1980-х.

На верхнюю первую строчку чарта Гослинга попала первая лента линейки "Не отступать и не сдаться", картина 1985 года Кори Юэня с Ван Даммом, хит эпохи VHS и в нашей стране. Там, в частности, фигурирует наставнический дух Брюса Ли, его изображал Ким Тэ Чон.

Как признается Райан, фигура Ли произвела на него огромное впечатление, став мотиватором и путеводной звездой. Тогда как сам фильм - это именно то, из-за чего он и влюбился в кино, поняв, что там возможно вообще всё.

Далее в списке - "Кокон" Рона Ховарда, "Назад в будущее" и "Рокки".