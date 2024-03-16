Матросова рассказала, как Ширвиндт приезжал к ней в роддом

Актриса Зинаида Матросова на встрече артистов Театра сатиры с журналистами рассказала, что режиссер Александр Ширвиндт приезжал к ней в роддом после появления первенца, передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что для нее смерть Ширвиндта — большое личное горе, поскольку артист сильно любил ее.

© "Расплата" (2017)

Горе большое. Для меня — очень большое. Потому что он очень любил меня, моего мужа, мою семью. Он приезжал ко мне в роддом. Понимаете этот уровень? Ему было дело до этой девочки, которая где-то там родила? А ему было. Когда я пришла в 1975 году и мне дали роль Лизы в «Горе от ума», где я дебютировала, он и Татьяна Васильева меня оберегали, я чувствовала от них тепло, — поделилась Матросова.

На этой встрече заслуженная артистка России Нина Корниенко рассказала историю, как однажды Ширвиндт принес в общежитие блохастого котенка. По ее словам, это случилось в период, когда они только начали работать в театре и жили в нищете.

Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Он умер в больнице в возрасте 89 лет. Предварительной причиной смерти актера и режиссера стали проблемы с сердцем. С утра 16 марта к портрету Ширвиндта на центральном входе Театра сатиры, президентом которого он был с ноября 2021 года, поклонники несут живые цветы. В основном к фото возлагают алые гвоздики или белые и красные розы.