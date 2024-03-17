41-летняя Энн Хэтэуэй вышла на публику в мини-платье с декольте

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй посетила премьеру романтической комедии «Мысль о тебе», которая состоялась в Остине в рамках кинофестиваля SXSW. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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41-летняя Энн Хэтэуэй выбрала для мероприятия серебристое мини-платье с декольте, которое было украшено пайетками. Наряд подчеркнул фигуру актрисы. Звезда также надела золотистые босоножки на каблуках. Образ завершили сумка и украшения: бриллиантовый браслет и кольцо. Визажисты сделали артистке макияж с серебристыми тенями и темно-розовой помадой, а стилисты — небрежную укладку.

В феврале Энн Хэтэуэй раскритиковали из-за отказа сниматься с фанатами в 2022 году. В социальных сетях завирусилось видео, в котором актриса недостойно ведет себя по отношению к поклонникам. Оно было снято в 2022 году после показа Valentino в Риме.