41-летняя Энн Хэтэуэй вышла на публику в мини-платье с декольте
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй посетила премьеру романтической комедии «Мысль о тебе», которая состоялась в Остине в рамках кинофестиваля SXSW. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.
41-летняя Энн Хэтэуэй выбрала для мероприятия серебристое мини-платье с декольте, которое было украшено пайетками. Наряд подчеркнул фигуру актрисы. Звезда также надела золотистые босоножки на каблуках. Образ завершили сумка и украшения: бриллиантовый браслет и кольцо. Визажисты сделали артистке макияж с серебристыми тенями и темно-розовой помадой, а стилисты — небрежную укладку.
В феврале Энн Хэтэуэй раскритиковали из-за отказа сниматься с фанатами в 2022 году. В социальных сетях завирусилось видео, в котором актриса недостойно ведет себя по отношению к поклонникам. Оно было снято в 2022 году после показа Valentino в Риме.
«Я не могу фотографироваться со всеми. Но я встану здесь и помашу рукой, если вы хотите сделать фото на память. Я не могу дать автографы, вас слишком много. Мне жаль, но я хочу, чтобы у вас что-то осталось, поэтому, если хотите, я просто немного помашу. Спасибо за понимание», — говорит в ролике Энн Хэтэуэй.