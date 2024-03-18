Актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый устроил танцы в новосибирском зоопарке

В Новосибирске в местном зоопарке актер сериала "Слово пацана" Никита Кологривый устроил танцы. Отметим, что 17 марта, на месте провели масленицу.

© Bfm.ru Новосибирск

Зажигательное видео публикуют соцсети учреждения. На кадрах ролика собравшиеся танцуют под аккордеон. На площадке также присутствуют ходулисты и актеры в костюмах скоморохов. Кологривый сначала танцует под ручку с одной из участниц мероприятия, а затем пускается в пляс в одиночку.

Напомним, Никита приехал в родной Новосибирск в рамках кинофестиваля «Семейные традиции».