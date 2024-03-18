Актер сериала "Слово пацана" Никита Кологривый устроил танцы в новосибирском зоопарке
В Новосибирске в местном зоопарке актер сериала "Слово пацана" Никита Кологривый устроил танцы. Отметим, что 17 марта, на месте провели масленицу.
Зажигательное видео публикуют соцсети учреждения. На кадрах ролика собравшиеся танцуют под аккордеон. На площадке также присутствуют ходулисты и актеры в костюмах скоморохов. Кологривый сначала танцует под ручку с одной из участниц мероприятия, а затем пускается в пляс в одиночку.
Напомним, Никита приехал в родной Новосибирск в рамках кинофестиваля «Семейные традиции».