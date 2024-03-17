«Ругается матом и не держит себя в руках»: где сейчас актриса Анна Казючиц

Актриса Анна Казючиц в последний раз снималась в кино в 2021 году. Как она живет, чем занимается, в каких скандалах была замешана?

Чем известна Казючиц

Анна Казючиц родилась 10 июня 1983 года в Норильске в семье актера Юрия Казючица и врача Надежды Казючиц.

«Для меня он — самый известный актер, конечно. Я унаследовала от него все, вплоть до улыбки», — говорила артистка в программе «Судьба человека».

Училась в Высшем театральном училище (сейчас — театральном институте) им. Б. В. Щукина. В кино она дебютировала в 1998 году в картине «Тюряга».

Также Казючиц снималась в проектах «Каменская», «В августе 44-го», «Воровка-2: Счастье напрокат», «Ландыш серебристый — 2», «Аэропорт», «Дом на Английской набережной», «Ставка на жизнь», «Брат за брата», «Обрыв», «Брат за брата — 2», «Кривое зеркало души», «Бандит», «Лесник. Своя земля», «Такая, как все», «Страсти по Зинаиде», «Когда-нибудь наступит завтра» и других.

Всего в фильмографии актрисы более 70 работ.

Что известно о личной жизни Казючиц

В 2014 году Анна Казючиц вышла замуж за режиссера Егора Грамматикова. Актриса снималась в его проекте «Воровка-2: Счастье напрокат».

«Вот так случилось, что мой первый кинорежиссер в столице стал моим мужем спустя 15 лет», — вспоминала Казючиц.

У супругов есть сын Даниил. Также они воспитывают Егора — наследника Грамматикова от первого брака.

Почему Казючиц уволили из антрепризы

В конце октября 2023 года издание StarHit сообщило, что Анна Казючиц больше не будет играть в антрепризе «Вот и свела судьба нас». Ее заменила звезда сериала «Физрук» Анастасия Панина.

По данным издания, артистку уволили из-за скандалов с коллегами за кулисами. Последняя крупная ссора произошла в сентябре, когда антрепризу показывали в Санкт-Петербурге.

«Это было мое решение убрать Анну из спектакля. Разумеется, мы оперативно нашли замену в лице прекрасной Насти Паниной. Терпеть выходки зазвездившихся личностей просто неприемлемо, тем более по отношению к своим же коллегам», — сообщил актер Андрей Карпов, являющийся также продюсером.

По слухам, Казючиц также «ругалась матом и не могла держать себя в руках».

«Она ругается матом, не умеет держать себя в руках и нормально общаться. Чуть что — сразу крики», — цитировало издание администратора постановки Анны Тихомировой.

Чем сейчас занимается Казючиц

Анна Казючиц последний раз снималась в кино в 2021 году — тогда вышли картины «Курорт цвета хаки» и «Ночной переезд» с ее участием.

Сейчас актриса задействована в спектакле «Танго на шестерых».

Также она работает ведущей на канале НТВ. С 2020 года она ведет проект «ДНК».