Зудина рассказала о магии чисел в браке с Табаковым

Актриса призналась, что цифры 1 и 7 являются для нее особенным

В воскресенье, 17 марта, актриса Марина Зудина решила поговорить о магии чисел. Ведь именно в этот день она когда-то вышла замуж за Олега Табакова. А позже так совпало, что и 1, и 7 стали многое значить в их с Олегом Павловичем жизни.

«17 марта 1995 года мы с мужем расписались в Грибоедовском загсе. Олег Павлович родился 17 августа, сын родился 1-го августа, а дочь 7 апреля… 1 и 7», — рассказала она поклонникам.

Напомним, для Олега Табакова брак с Мариной Зудиной стал вторым. У супругов сначала родился сын Павел — спустя год после официальной регистрации брака, а через 11 лет (тоже единицы в дате) появилась на свет дочь Маша.