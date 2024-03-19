Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, актриса Таллула Уиллис, впервые рассказала о своем серьезном заболевании. Об этом сообщает Page Six.

30-летняя Таллула Уиллис призналась, что ей диагностировали расстройство аутистического спектра. Актриса опубликовала в социальных сетях видео, снятое на премьере фильма «Девять ярдов» в 2004 году. В ролике Таллула сидела на руках у Брюса Уиллиса и трогала его ухо.

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«Скажи мне, что ты аутист, не говоря мне, что ты аутист», — подписала видео Таллула.

Она заявила, что узнала о диагнозе только прошлым летом.

«Это изменило мою жизнь», — призналась Уиллис.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. В начале февраля Деми Мур показала новое фото с Брюсом Уиллисом.

У голливудской звезды есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.