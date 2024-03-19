Умер Генри Валентино, немецкий актер и поп-звезда

В Оверате, недалеко от Кёльна, скончался яркий музыкант, выступавший как Генри Валентино, настоящее имя - Ханс Блюм.

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Блюм - гигантская звезда немецкой поп-сцены: певец, автор песен, аранжировщик актер, сценарист и так далее.

Песни Валентино трижды ездили от Германии на "Евровидение" - в 1967-м, 1969-м и 1986-м годах.

Отмечено, что "своеобразные стиль и манера" Валентино "стали неисчерпаемым источником вдохновения для поколения немецких артистов".

Главный его хит - Im Wagen vor mir, песня 1977 года, ставшая интернациональным шлягером.

В 1950-х певец начал появляться на экране в эпизодических ролях, его треки звучат в двух десятках саундтреков.

Некролог 95-летнего музыканта, который был энергичен до последнего, публикует Bunte - со ссылкой на его звукозаписывающий лейбл.

Семья певца информацию подтвердила, отмечая, что патриарх ушел мирно, во сне - "как того и хотел".