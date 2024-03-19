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Алена Яковлева: «Я — бабушка приходящая»

Популярная актриса в эксклюзивном интервью WomanHit рассказала о том, как она осваивается в новой для себя роли

«Я — бабушка приходящая». Алена Яковлева рассказала о новой жизненной роли
© РИА Новости

Дочь известного актера Юрия Яковлева, Алена, стала популярной не только благодаря звездной фамилии отца. Ее талант проявился сразу, а профессионализм только рос. Ее можно увидеть в картинах: «Гнездо глухаря», «Времена не выбирают», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и многих других. Сегодня на первый план для нее вышел театр. Помимо родного театра Сатиры, Алена принимает участие в антрепризах и зритель мог увидеть в спектакле «Пиковая дама» — об этой работе, похожести на отца и отношениях с дочерью, тоже актрисой, Марией Козаковой и новой для себя роли бабушки — в интервью.

- Алена Яковлева — это уже самостоятельный бренд, и не все помнят, что когда-то вас знали как Елену Яковлеву…

- Начнем с того, что я в семье и среди близких друзей всегда была Аленой. А мама, бабушка, отчим и вовсе звали меня Алешей, Лешей. Но когда я пошла в школу, потом поступила в университет на факультет журналистики, то там я была для всех Еленой, как в паспорте. Хотя позже, уже театральном училище, однокурсники звали меня Аленой (это имя мне ближе и теплее), но в медиапространстве я все-таки была Еленой Яковлевой. Но вы сами понимаете, когда в конце 80-х на экране вышел фильм «Интердевочка», нас с Леной Яковлевой стали истерически путать. К тому же мы обе — полные тезки, да еще одногодки, да еще дети родились в один год. Короче, эта путаница стала так затягиваться, что доходило до курьезного. Помню, я приехала на гастроли в Питер, а там висят афиши: «Во всех главных ролях — Интердевочка». Некоторые устно добавляли, что «Интердевочка, дочь Юрия Яковлева». Простите, но мне не нужно чужой славы, я понимаю, что Лена — прекрасная актриса, она снялась в ставшем невероятно популярном фильме. Но у меня — своя история и своя жизнь. Поэтому в какой-то момент (на дворе стояли 90-е и мне уже было под тридцать), я просто стала официально писать везде, что я — Алена Яковлева. Хотя в паспорте я по-прежнему Елена.

- Раздражала эта путаница?

- Меня не раздражает вообще ничего. Просто я не хотела чужой славы. К тому же просто утомляло, когда начинались эти выяснения: а кто из них дочка, а кто «интердевочка», а кто в «Современнике», кто — в театре Сатиры. Утомляло и добавляло ненужной энергии. Зачем это нужно? Гораздо проще сказать, что у меня своя история, отдельная. Сейчас уже никто не путает.

- Вам вообще свойственно на что-то раздражаться или вы — человек-дзен?

- Я раздражаюсь только на непрофессионализм. Раздражаюсь на хамство в профессии. На цинизм, халдейское наплевательское отношение — например, на опоздания на съемочную площадку на час-полтора. Особенно, если это делают молодые люди, не имеющие пока на то никаких оснований. Я сама — человек крайне пунктуальный, особенно что касается профессии, поэтому требую такого же от остальных.

- Какие-то страхи в профессии у вас есть?

- Что у меня не будет работы? Ну, я все равно что-нибудь придумаю. Я не из тех людей, которые сидят и ждут звонка, это точно не моя история. Сейчас я играю свои ведущие спектакли, но также у меня много проектов вне родных стен. Я выпустила «Пиковую даму» в Современном Театре Антрепризы, потом — «Дядюшкин сон» в театре Гоголя, который возглавил Антон Юрьевич Яковлев, мой брат. После я выпустила «Скамейку» в антрепризе с Сашей Самойленко. Потом у меня случилась роль в «Пигмалионе», это уже в театре Сатиры. Я, к слову, думала, стоит ли соглашаться. Роль небольшая — я играю маму Сережи Чонишвили, миссис Хиггинс, но она получилась симпатичной и где-то даже знаковой в этом спектакле. Словом, сидеть и говорить о том, что я не хочу играть эпизоды или, что роли не соответствуют моему уровню, — это не мой путь. Так можно просидеть до конца своей жизни. Единственно, я стала более избирательна в кино. Не хочу сниматься в том, в чем снималась уже тысячу раз. У меня было, наверное, ролей шестьдесят мам, я переросла этот материал. Мне уже, честно говоря, немножко скучновато такое играть. Хочется более качественного материала. Очень надеюсь, что его будут предлагать. Хотя, конечно, я понимаю, что кино — несколько иная история. Там большое значение имеет внешность, а внешность у меня, естественно, не молодой девицы. Диапазон возможных ролей сужается, и играть героинь придется вряд ли много.

- Раз уж вы заговорили про внешность. Скажите, вы, про которую всегдаговорят с приставкой «красивая», не боитесь играть смешных, а иногда даже уродливых?

- Я не боюсь играть никого. Достаточно посмотреть «Пиковую даму» Современного Театра Антрепризы. Я помню, как мне позвонил Альберт Могинов, продюсер театра, и говорит: «Хочу предложить тебе работу, только ты там не красавица». Я отвечаю: «Какое счастье!». Я действительно начинала с комических старух, и мне, наоборот, интересно их играть и сейчас. При моих сохранившихся внешних данных воплотить на сцене такой образ — это актерская удача. Я сама предложила Альберту играть в «Пиковой даме» в маске, прям такую старуху-старуху — страшную, в коляске. Они с режиссером сначала засомневались, но потом я убедила их в этом. И получилось достойно. Поэтому — нет, совершенно не боюсь таких ролей.

- Вы ведь как раз за «Пиковую даму» получили приз как исполнительница лучшей женской роли на фестивале в Благовещенске?

- Да, это был Фестиваль антреприз. Но еще мы получили премию за лучший спектакль и за лучшую режиссеру. То есть, это наш общий вклад.

- У вас в этом спектакле — отличные партнеры: Иван Стебунов, Макар Запорожский…

… И еще — Андрюша Фролов, Наташа Скоромохова и Аня Глаубэ. Хорошие партнеры, все очень творческие люди, все — абсолютно профессиональны. Очень ответственные, проходят текст — что я очень люблю, какие-то моменты проверяют. Они очень серьезно относятся к этому спектаклю, так что все призы мы получили не зря.

- Скажите, а для вас вообще важны все эти призы, награды?

- Безусловно. Это — признание заслуг. Раневская говорила, что все ордена, грамоты и звания — это похоронные принадлежности. В какой-то степени все так, наверное. Но при жизни это в любом случае важно. Это не материальное, а воплощение того, что твоя работа, игра — все не зря. Хотя, честно скажу, мне, как актеру, важнее оценка именно зрительская. Когда ко мне подходят и благодарят за какую-то конкретную роль, спектакль, фильм, а не просто: «Ой, я вас узнал». Но и награды для меня, безусловно, важны. Поэтому вот эта история нивелирования званий меня гневит, скажем так. Это когда люди, получившие в свое время звания и награды, сейчас говорят: «А зачем это вообще нужно?» Ну тогда вы бы от них отказались сразу, когда получали эти звания. Вы же тогда ничего не сказали, что за двойные стандарты? А так — вы получали все эти годы определенные дивиденды, а потом решили, что вам это не нужно. Вот это для меня непонятно.

- Вы ведь — Народная артистка России. Гордитесь эти званием?

Конечно. Я — патриот своей страны, я всегда была патриотом и всегда любила своего зрителя. У меня и семья такая, и папа такой был, и брат, поднимающий сейчас очень сложный театр — театр Гоголя и ставящий исключительно классику. Мне иногда говорят: «Вот, в Голливуде никаких званий нет!» Ну и что, мы же не в Голливуде. У них своя история, у нас — своя. У них много прекрасных вещей, но у нас по-другому. Поэтому я горжусь, да.

- Вы упомянули про своего отца. Скажите, а как он оценивал вас как актрису?

- Вы знаете, я не буду это обсуждать. Папы нет, и все, что думал он, пусть останется при нем.

- Но вы с ним обсуждали профессию? Он давал какие-то актерские советы?

- Нет, мы совсем это не обсуждали. Обычно мы много говорили про театр: я — про свой, он — про свой.

- Просто некоторые улавливают, что в каких-то актерских моментах вы очень похожи…

- Я помню, Ольга Александровна Аросева говорила: «Боже, ну как же ты иногда похожа на отца. А ведь ты с ним никогда не жила». Я действительно с ним никогда не жила, но какие-то проявления актерские на сцене, они присутствуют. И мне даже брат сейчас, побывав на «Пиковой даме», подтвердил это: «Боже, как ты похожа на отца!» Не внешне — я там старая, страшная, в маске, — а именно жестом, голосом, интонацией. То есть это больше природная история, чисто интуитивная.

- С вашей дочкой, актрисой Марией Козаковой, такая же история? Когда она на сцене, вы видите в ней какие-то свои черты?

- Да, конечно, мы похожи. Не внешне, а все теми же актерскими проявлениями. Естественно, та же генетика. Безусловно, никто специально не старается так сделать, но оно проявляется подсознательно.

- Скажите, воспитание в обычной семье и актерской как-то отличается?Принято считать, что когда родители — актеры, то это посиделки до утра, разговоры исключительно вокруг творчества…

- Да ничего подобного! Совершенно не обязательно! Может, когда мы были совсем молодыми и беззаботными, у нас было много свободного времени, то да, наверное. В первые годы моей работы в театре часто все после спектаклей ехали ко мне. У нас еще не было кино, было больше сил, но меньше возможностей, куда воплотить свои творческие порывы. Но потом жизнь очень сильно поменялась. В какой-то момент все завели семьи, у всех появились другие обязанности. Это не значит, что мы не общались, нет. Мы продолжали встречаться, что-то обсуждать. Но посиделок до утра уже не было. Многие стали сниматься в кино. А когда у тебя смена с 6—8 утра, то какие уж тут ночные гулянки. Так что Маша тот период посиделок не застала. Хотя, конечно, творчество незримо присутствует в любой актерской семье. Но если брать Машиного отца, Кирилла Козакова, то с ним она до 14 лет не общалась. Вообще. Он не появлялся принципиально, а с Машей стал общаться уже позже, когда она была в абсолютно сознательном возрасте. У меня был другой муж, отчим Маши, режиссер Кирилл Мазголевский, который снимал фильмы, занимался рекламой, много чего делал творчески. Поэтому Маша уже в три года снималась в фильме Кирилла «Искушение Дирка Богарда». Это был первый Машин актерский опыт, она там бегала в кадре еще совсем маленькая. Естественно, мы все это обсуждали дома, какие-то творческие моменты. И Маша так или иначе в этом выросла. Но все, что я ей транслировала и внушала с точки зрения каких-то основополагающих человеческих духовных и моральных ценностей — мне кажется, совершенно не зависит от того, актерская семья или нет. Например, в семье у моего брата Антона — абсолютный домострой и патриархат, он вообще очень структурированный человек. И богемная жизнь с творческим беспорядком и бессонными ночами — точно не про него. Да и Маша с Ваней тоже все это не любят.

- Уточню: Ваня — это актер и музыкант Иван Замотаев, за которого ваша дочь вышла замуж в 2020-ом году?

- Да. И они, Маша и Ваня, в этом смысле тоже не богемные люди. Хотя Ваня — очень творческий, но он больше всего любит писать музыку, может делать это сутками. Так что у них просто нет времени на посиделки. У Вани — огромная занятость, он ведь еще и спектакли играет у Надежды Георгиевны Бабкиной, у него 10 ролей в разных постановках, и музыку пишет к спектаклям-кинофильмам, и концерты дает, и мероприятия разные ведет. Да и у Маши все расписано по дням и часам: вот в конце февраля была премьера «Шаманки» на «Домашнем», где у нее главная роль. Также она только закончила четыре коротких метра. А еще и ребенку полтора года. К тому же Маша — жаворонок, она в семь часов вечера ложится спать. Ей вообще трудно спектакли играть.

- Они, получаются, только в работе, даже на общение с друзьями времени нет?

- Ну почему же, у них есть друзья. Например, я знаю, ребята дружат с Сашей Жигалкиным и Светой Антоновой, у них большая семья, большой дом, они очень любят собирать компании. И мои с наслаждением туда ездят.

- Ваша Маша — уже сама мама, летом 2022 года она родила дочь, которую назвали редким именем Иванна. Подскажите, как вам в роли бабушки?

- Обожаю эту мою роль. К сожалению, из-за нехватки времени я — бабушка приходящая. Прибегаю, дарю все подарки, быстро общаюсь и убегаю. Я в шутку себя называю «бабушкой Дед-Морозом»: пока меня хватает на такие скоротечные визиты и вручение подарков. Но каждую свободную минуту стараюсь заехать к ним. Думаю, когда внучка станет постарше, я уже буду ее забирать, общаться с ней более вдумчиво. Но это все еще впереди.

- Я вот тут с удивлением узнал, что мы, оказывается, с вами коллеги. Признайтесь, а зачем вам был нужен факультет журналистики МГУ, который вы закончили заочно?

- Закончила я его заочно, но поступала-то я на дневной. Ну что это значит: зачем вам был нужен факультет журналистики? На самом деле это было как раз вполне логичное решение. Я заканчивала школу в Германии, где мы жили с мамой и моим отчимом, журналистом-международником Николаем Ивановым. Мы созвали семейный совет, чтобы решить, куда мне поступать. Я-то уже тогда грезила об актерстве, читала сама себе стихи Есенина и записывала их на магнитофон. Но родители весьма скептически относились к моим актерским вожделениям. Как и все родители, они хотели для меня правильной, с их точки зрения, жизни. И им казалось, что это как раз журналистика. Я действительно — гуманитарий, учила английский, чуть-чуть знала немецкий, потом, уже поступив в университет, стала изучать испанский. Против журфака МГУ, честно говоря, я ничего против не имела, поскольку уже знала, что там есть студенческий театр МГУ. И, конечно, после поступления именно туда я первым делом и отправилась, потому что мысли об актерстве меня не покидали. Но поскольку я была правильной девушкой, то послушно училась на факультете журналистики. Сказать, что я как-то всерьез была включена в учебу, не могу. Я ведь была маленькой, всего 17 лет. А вся моя группа состояла из рабфаковцев, взрослых ребят, которые сознательно пришли в эту профессию. У меня же было все стихийно: поступила, честно училась, но без фанатизма. После первого курса мне еще было непонятно, насколько театр и кино — мое. После второго курса была Олимпиада 80-го года, я на ней работала переводчиком с испанским языком. И лишь к концу третьего курса я окончательно созрела, что все-таки нужно поступать в театральный. И поступила. А потом целый год училась на двух дневных отделениях сразу. Мне позже, к слову, пришлось возвращать стипендию, которую я получала на факультете журналистики. Потому что я мало того, что училась на двух дневных факультетах, так еще и получала две стипендии, а это — нарушение финансовой дисциплины. Ну а дальше учеба в театральном меня настолько захватила, что о журналистике уже не могло быть и речи. Вот там, в театральном, все было по-другому. Мы там пропадали сутками: с 8 утра до глубокой ночи мы занимались всем — этюдами, сценическим движением, фехтованием, пением и так далее. Поэтому там все было совсем иначе.

- Но диплом журналиста и полученные знания пригодились в жизни?

- Ничего просто так даром не проходит. Университетское образование мне в любом случае пригодилось — в том смысле, что это все-таки система знаний. Плюс — языки, к английскому в придачу я выучила там и испанский. Хотя иногда кажется, что я его забываю, но потом появляюсь в Испании и уже через неделю начинаю говорить. Могу даже почитать стихи на испанском. Я вообще Испанию очень люблю. Я вот даже к своему юбилею сделала танец фламенко — изучила, станцевала. Конечно, это не было выдающимся танцем, но тем не менее я свои гештальт закрыла. Еще журналистика помогает писать какие-то вещи. Я, например, сочиняю капустники. А вот сейчас собрала монолог из цитат и афоризмов Бернарда Шоу, с которым выступаю перед зрителями. Понятно, что в основном там все — от Шоу, но связки — мои. Так что в любом случае что-то я пишу. Ничего не прошло даром!

Актеры
Пиковая дама
Кирилл Козаков
Ольга Аросева
Мария Козакова
Иван Стебунов
Макар Запорожский
Иван Замотаев
Антон Яковлев
Алена Яковлева
Бернард Шоу
Юрий Яковлев
Николай Иванов
Елена Яковлева
МГУ