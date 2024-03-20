Отец и мачеха 29-летнего актера Никиты Кологривого не могут выйти с ним на связь после новостей о пьяном дебоше, который звезда «Слова пацана» устроил в одном из ресторанов Новосибирска.

По словам родственницы актера Ольги, о произошедшем она узнала от знаковых. После этого ни она, ни отец звезды, не общались с Никитой, поэтому никаких комментариев дать не могут.

«Мы его ещё не видели. Не знаем, где он сейчас», - сообщила Ольга в беседе с ИА «Регнум».

Ранее стало известно, что Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Как утверждают очевидцы, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и в какой-то момент начал приставать к официантке. Получив отказ, он укусил девушку и спровоцировал драку.

Кологривый прилетел в Новосибирск для участия в кинофестивале «Семейные традиции». Актер появился на красной дорожке мероприятия и встал в планку по просьбе местного блогера.