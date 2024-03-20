Звезда сериала «Друзья» родила сына в 47 лет

Мелисса Джордж прославилась благодаря роли в культовом сериале «Друзья». На днях актриса огорошила своих поклонников — в свои 47 она вновь стала мамой.

Голливудская звезда с австралийскими корнями призналась, что сама выносила и родила мальчика. В соцсетях она поделилась снимком в черно-белом цвете, с изображением маленьких ножек.

«Добро пожаловать в мир, мой маленький человечек. 30 дней и ночей вместе. Любви нет конца. Мать троих сыновей. Не могу в это поверить», — написала Мелисса.

© Соцсети

Примечательно, что ни имя ребенка, ни имя его отца Джордж раскрывать не стала.

Известно, что с отцом двоих старших сыновей — французским бизнесменом и продюсером Жаном-Давидом Бланком Мелисса рассталась еще в 2016 году, после того как обвинила его в домашнем насилии.