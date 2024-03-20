Джессика Бил станет «Хорошей дочерью»

Джессика Бил исполнит главную роль в мини-сериале «Хорошая дочь» (The Good Daughter) для видеосервиса Peacock. Это экранизация одноименного романа 2017 года Карин Слотер, которая выступает в качестве автора сценария и исполнительного продюсера проекта вместе с Джессикой, Мишель Пёрл и их компанией Iron Ocean.

По сюжету психологического триллера, сестры Шарлотта (Бил) и Саманта (исполнительница роли пока не объявлена) Куинн провели последние двадцать восемь лет, пытаясь собрать воедино жизни, разрушенные единственной ночью насилия. Когда очередное нападение потрясает небольшой городок Пайквилл, Шарлотта оказывается первой свидетельницей на месте происшествия. Теперь, будучи адвокатом, как и ее отец, она вынуждена противостоять своим собственным демонам, поскольку дело развивается, выпуская на свет одно шокирующее разоблачение за другим. В конце концов, и она, и Саманта задаются вопросом: не слишком ли высокую цену они заплатили за то, чтобы быть хорошей дочерью?

Последней на данный момент телевизионной работой Джессики стал мини-сериал «Кэнди», премьера которого состоялась в 2022 году. Недавно было также объявлено, что актриса снимется в фильме про альпинистов «Бэнсо» вместе с Итаном Хоуком и Дэниэлом Рэдклиффом.