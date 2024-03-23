Киллиан Мерфи определенно вернется в «Острые козырьки»

Томас Шелби вернётся! Во вторник создатель сериала Стивен Найт сообщил британскому изданию Birmingham World, что Киллиан Мёрфи, недавно получивший свой первый «Оскар», вновь исполнит уже культовую роль в предстоящем продолжении.

«Он определенно вернётся. Мы снимаем его в сентябре в Дигбете», — сказал Найт.

Он также высоко оценил игру Мёрфи в «Оппенгеймере», сказав изданию, что премия «Оскар» за лучшую мужскую роль, которую он получил в этом месяце, была очень заслуженной.

«Он просто великолепен, и он такой замечательный человек, он ведёт за собой, когда мы снимаем, он такой уравновешенный и прямой. Он заслуживает всего, что получает», — сказал Стивен.

Действие сериала происходит в Бирмингеме (Англия), где после Первой мировой войны семья Шелби возглавила преступное сообщество, ставшее одним из главных игроков в нелегальном бутлегерском и букмекерском бизнесе города.

Сериал длился шесть сезонов, с 2013 по 2022 год, и в нем Мёрфи сыграл роль их главного лидера Томми Шелби. В актёрский состав также вошли Хелен Маккрори, Том Харди, Пол Андерсон, Софи Рандл, Аня Тейлор-Джой и Финн Коул. Найт ранее говорил Variety в 2021 году, что фильм по сериалу находится в разработке. В то время он добавил: