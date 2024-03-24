Звезде фильмов для взрослых запретили сниматься в кино

Звезда фильмов для взрослых Адам Маникис, известный также под псевдонимом theapolloshow, оказался вынужден воздерживаться от секса на протяжении месяца из-за внезапной травмы пениса. Об этом сообщает издание Daily Star.

© Газета.Ru

Маникис попал в больницу пару недель назад после того, как его член опух и раздулся «до размеров банки из-под Coca Cola». Сначала актер думал, что просто ушиб половой орган, однако после девяти часов обследований в больнице получил другой диагноз: врачи обнаружили в одной из вен пениса тромб. Для полнейшего выздоровления медики советовали мужчине в ближайшие 30 дней не заниматься сексом.

Порноактер поделился своей историей в соцсетях пару дней назад, когда до конца воздержания осталось 12 дней. Маникис заявил, что его либидо на пределе и что «теряет самообладание». Актер также добавил, что справляться с сексуальным напряжением ему помогают занятия в тренажерном зале.

По словам мужчины, продолжительный отказ от секса обернулся для него некоторыми плюсами. Например, он смог сосредоточиться на технической части своей работы и выполнить много задач.