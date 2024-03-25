Они уже наступают на пятки Анджелине Джоли и Шарлиз Терон, вытесняя их со страниц СМИ и красных ковровых дорожек. А продюсеры и зрители уверены: за этими молодыми актрисами будущее. Значит, самое время узнать их получше.

Флоренс Пью

Флоренс в этом году исполнилось 28 лет, но девушка уж успела сняться в нескольких десятках фильмов. Ее роль в «Солнцестоянии» заставила обратить внимание на артистку и критиков, и зрителей: миловидная, с выразительным лицом, очень эмоциональная — такую актрису жаждали заполучить режиссеры. Она блистала в «Маленьких женщинах», супергеройской «Черной вдове», драме «Оппенгеймер» и триллере «Не волнуйся, дорогая», а теперь все обсуждают роль Флоренс в «Дюне-2». Кажется, это лицо теперь долго не сойдет с экранов.

Эту девушку назвали открытием после выхода на экраны «Оно», а позже София покорила зрителей ролью в сериале «Мне это не нравится». Лиллис всего 22 года, многие не считают ее канонической красавицей, но выразительные, необычные черты лица Софии точно запоминаются. Ее называют новой королевой нуарного кино, а актриса с удовольствием выбирает из моря предложений триллеры, фильмы ужасов и авторское кино.

Аня Тейлор Джой

Ее нельзя не заметить: огромные черные глаза на худеньком лице и минимальная мимика заставляют рассматривать Аню Тейлор Джой. У этой актрисы есть уникальный талант — выражать любую эмоцию с очень спокойным лицом. Именно эту особенность использовали режиссеры «Хода королевы» и фильма «Меню». Аня с удовольствием снимается и в драмах, и в фильмах ужасов, Она уже получила «Золотой глобус» и надеется однажды стать обладательницей «Оскара».

Зендая

Вряд ли о какой-то молодой актрисе говорят в последние годы столько, сколько о Зендае. Она ворвалась в мир кино и тут же стала звездой первой величины. Каждый выход Зендаи обсуждают все мировые СМИ: она умудряется быть одновременно невероятно элегантной и забавной, не боится показаться смешной или некрасивой. А еще Зендая не скрывает личную жизнь, поэтому ее роман с Томом Холландом обсуждают тысячи поклонников. Эту пару называют одной из самых милых и приятных, они не замечены в скандалах, зато заставляют умиляться и верить, что и в Голливуде есть место настоящей любви.

Рейчел Зеглер

Когда стало известно, что Рейчел сыграет Белоснежку в новой адаптации истории, публика была возмущена: девушка на фото не казалась им хорошим выбором для легендарной сказочной героини. Но выход на экраны «Баллады о змеях о певчих птицах» мнение публики изменилось. В роли Люси Грей Зеглер была неподражаема: открытая улыбка, сияющие глаза и протрясающий голос превратили Рейчел в настоящую звезду. А за роль в «Вестсайдской истории» Зеглер уже получила «Золотой глобус». Теперь выход «Белоснежки» зрители ждут не со скепсисом, а с нетерпением.