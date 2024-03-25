Ушла из жизни советская российская артистка Жанна Дозорцева

24 марта в Москве скончалась Жанна Дозорцева, лектор-музыковед Московской государственной академической филармонии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов России.

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О печальном событии сообщили в пресс-службе Московской филармонии.

"Ушла из жизни Жанна Григорьевна Дозорцева - легендарный лектор и артистка, которая открыла мир музыки для многих тысяч людей", - сказано в некрологе.

Более шестидесяти лет Дозорцева прослужила в Московской филармонии, где ее авторские концерты и абонементы были аншлаговыми:

"Еще в 1960-е родители приводили своих детей "на Дозорцеву" - а спустя двадцать-тридцать лет выросшее поколение слушателей передавало эстафету своим детям".

Прощание с артисткой состоится 27 марта в 11:00 в Камерном зале филармонии.

Жанна Дозорцева родилась в 1935 году в Саратове. В 1958-м окончила Ташкентскую государственную консерваторию. В 1958-1959-м работала на Всесоюзном радио, с 1959 по 1961 год - педагогом в детской музыкальной школе, с 1961-го - лектор-музыковед Московской государственной академической филармонии.

Дозорцева была вице-президентом Международной академии творчества, президентом Российской ассоциации лекторов-музыковедов, вице-президентом Международного Союза музыкальных деятелей, художественным руководителем Всероссийского фестиваля имени Глинки, фестиваля камерной музыки "Бархатный сезон" в Сочи. Она - автор книг "Советская опера" и "Государственный симфонический оркестр СССР".