Умер народный артист России актер Рафаэль Клейнер

24 марта ушел из жизни Рафаэль Клейнер, актер и режиссер, чтец, народный артист России, профессор.

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Рафаэль Александрович Клейнер родился в 1939 году в деревне Рубежное, Украинская ССР (ныне - ЛНР). Окончил Новосибирское театральное училище в 1966-м, специальность - "артист драматического театра и кино". В 1966-1967 годах работал мастером художественного слова в Новосибирской областной филармонии, с 1967 по 1970-й - актер Московского театра драмы и комедии на Таганке, с 1968 года - артист, режиссер и сценарист Московской филармонии.

На экране - с 1983 года: "Детский сад" Евгения Евтушенко, Эйнштейн в "Морали Леонардо", "Похороны Сталина", "Превращение", "Мелодия для шарманки".

Клейнер был членом художественного совета Литературно-чтецкого объединения Московской государственной академической филармонии, членом коллегии Московской филармонии, членом правления Центрального Дома работников искусств, с 1999 года - руководителем школы-студии "Слово Пушкина" при Государственном литературном музее Пушкина.

Прощание состоится во вторник, 26 марта, с 11.00 в Камерном зале филармонии (зал Чайковского), передает MK.RU.

Причина смерти народного артиста, ушедшего на 85-м году жизни, не названа.