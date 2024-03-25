«Хорошо ж я питалась раньше!». Самбурская показала свое архивное фото

Звезда ситкома «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская гордится своей нынешней фигурой и имеет на то все основания. А чтобы поклонники не сомневались, что актриса сильно похудела, она опубликовала свое фото 9-летней давности.

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В 2015 году Настасья Самбурская уже была знаменита, ведь полным ходом шла трансляция комедийного сериала «Универ. Новая общага», в котором актриса сыграла одну из главных ролей. Тогда фанаты Настасьи были убеждены, что у нее роскошное тело. А вот сама Самбурская думала явно иначе.

Накануне знаменитость опубликовала снимок, сделанный девять лет назад. На упомянутом фото, Настасья — обладательница пухлых щек и второго подбородка. Тогда, очевидно, актриса весила значительно больше, чем 60 килограммов.

«Хорошо ж я питалась раньше», — иронично прокомментировала снимок сама звезда шоу-бизнеса.

Тем временем поклонники актрисы заявили, что не видят в ее щеках ничего страшного и нравится Настасья им в любом весе, с любой стрижкой и с любым количеством подбородков.

Напомним, что Самбурская на протяжении нескольких лет ведет исключительно здоровый образ жизни, а также следит за фигурой с помощью спорта и питания. Результаты своих усилий актриса регулярно демонстрирует в сети на свежих снимках.