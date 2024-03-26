Умер актер из «‎Крутого Уокера»‎ и «‎Беверли-Хиллз, 90210»‎ Рон Харпер

Скончался Рон Харпер, американский актер, в первую очередь известный по работе над десятками телешоу.

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Харпер умер 21 марта на 92-м году жизни в своем доме Калифорнии, причины смерти артиста - "естественные".

Об этом THR 25 марта рассказала его дочь Николь.

Рональд Роберт Харпер родился в Пенсильвании. Служил в ВМС в Панаме. На экране дебютировал в 1955-м и был творчески активен до 2015-го: "Караван повозок", "Триллер", "Другой мир", "87-й полицейский участок", "Планета обезьян" 1974-го, "Детектив Майк Хаммер" и "Детектив Раш", "Крутой Уокер", "Беверли-Хиллз, 90210" и "Мелроуз Плэйс", "Перл-Харбор" Бэя, "Любовь к жизни".

Бывшая жена - актриса Салли Старк ("Путеводный свет", "Дни нашей жизни"), они вместе снялись в "Любви к жизни".