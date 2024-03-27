Эвелина Бледанс высказалась о борьбе за молодость

Бледанс признается, она положительно относится к косметологическим процедурам. По словам артистки, женщинам с возрастом становится тяжелее бороться с изменениями внешности.

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Недавно Эвелина заметила, что ей перестали нравится свои глаза. Артистка решилась на радикальные меры – прибегнуть к пластической операции.

«Я готова на все — вплоть до того, чтобы лечь под нож. Дебильное состояние тех, кто находится в ожидании своего юбилея. Меня, похоже, зацепило», - отметила Бледанс в беседе с «ТН».

По словам артистки, с возрастом она стала подавать себя только с выгодных ракурсов, чтобы скрыть недостатки. Однако по внутренним ощущениям актриса ощущает себя гораздо моложе своих лет.

С возрастом Бледанс стала относиться к себе гораздо трепетнее: теперь она следит за своим ментальным и физическим здоровьем. Эвелина больше не бежит кататься на льду в обуви и просит мужчин подать ей руку.

«Как бы я ни говорила, что живу свободной жизнью, — все равно я раб того, что должна быть прежде всего здоровой», - резюмировала актриса.

Напомним, Эвелина Бледанс оправдалась за поцелуй с сыном. Эвелина Бледанс снялась в купальнике на отдыхе.