Скончался актер из «Санта-Барбары» Антониу Эвора

Актер из Португалии Антониу Эвора, который снимался в американском популярном сериале «Санта-Барбара», скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщило Observador.

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Артист умер 21 марта в Лиссабоне. Причина смерти не называется, пишет издание.

Эвора родился в 1941 году в Атогия-да-Балее в округе Лейрии. Он дебютировал в 1965 году на сцене Национального театра Сан-Карлосс в Лиссабоне. В дальнейшем артист строил карьеру в театрах и занимался преподаванием. На телевидении Эвора снимался в пьесах и сериалах.