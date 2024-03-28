Актер Стивен Сигал навестил в клинике пострадавших при теракте в "Крокусе"

Актер Стивен Сигал приехал в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, чтобы навестить проходящих там лечение трех пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом "Российской газете" сообщили в Минздраве России.

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"То, что произошло - ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их", - сказал Стивен Сигал.

Генеральный директор Центра имени Пирогова, академик РАН Олег Карпов рассказал, как врачи лучших клиник с первых же минут после трагедии боролись за жизнь пострадавших.

"В составе нашего центра работает центр медицины катастроф, мы занимались логистикой по оказанию медицинской помощи, сортировкой пациентов, объезжали все больницы вместе с руководством Минздрава. В первые же часы огромное количество медиков, даже не по вызову, а по собственной инициативе прибыло на свои рабочие места", - рассказал Олег Карпов.

Раненых везли не только в подмосковные и столичные больницы, но и в федеральные клиники - там были развернуты койки, выделены специальные операционные для того, чтобы всё было мобилизовано и готово к приему пострадавших.