Дуэйн «Скала» Джонсон исполнил заветное желание тяжелобольной двухлетней поклонницы

Говорят, чем суровее выглядит мужчина, тем добрее его сердце. Дуэйн «Скала» Джонсон – прекрасное тому доказательство. История, которая недавно произошла с голливудским актёром, растрогала даже его самых серьёзных поклонников.

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В социальных сетях к Джонсону обратились представители благотворительного фонда «Загадай желание» от лица двухлетней девочки Наоми, которая борется с тяжёлым заболеванием головного мозга, и рассказали, что уже давно она мечтает услышать, как Скала поёт песню из её любимого мультфильма «Моана». Конечно же, добряк Джонсон не смог отказать малышке и исполнил её мечту.

Наоми, я надеюсь, ты улыбнёшься после того, как послушаешь эту песню, а дядя Мауи споёт

«Добро пожаловать» в любое время, когда тебе захочется, — обратился Джонсон к Наоми.

Такой поступок Скалы растрогал его поклонников. Подписчики звезды в очередной раз убедились, что Джонсон действительно один из самых добрых и милых актёров Голливуда.