Умер актер из сериалов «Марш Турецкого» и «Кухня»

Ушел из жизни актер Александр Терешко, известный зрителям по ролям в популярных телепроектах «Кухня» и «Марш Турецкого». Ему был 61 год.

Причина смерти не уточняется. Актер ушел из жизни 25 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Прощание с ним состоялось 28 марта.

В 1985 году Терешко окончил ГИТИС и поступил на службу Театр имени Пушкина. В 1989 году он покинул труппу и после перешел в Театр на Малой Бронной.

Дебютной работой в кино для актера стала картина «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Всего в его фильмографии значатся более 60 фильмов, включая «Кобра. Антитеррор», «Знахарь», «Даша Васильева», «Возьми меня с собой» и другие.

Информацию о смерти Александра Терешко подтвердили в Telegram-канале Театра на Малой Бронной.

Ранее в российском институте театрального искусства — ГИТИС сообщили о смерти актера, танцовщика и педагога Андрея Кружалова. 11 апреля ему могло бы исполниться 70 лет.