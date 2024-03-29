Популярная актриса рассказала о потере девственности в 35 лет

Австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность намного позже своих подруг и из-за этого часто испытывала стыд. Откровение знаменитости опубликовало издание People.

44-летняя комедийная актриса рассказала, что первый сексуальный опыт приобрела в 35 лет. Она надеется, что ее признание поможет молодым людям понять, что не все теряют девственность в подростковом возрасте.

«Люди могут подождать, пока не будут готовы или пока не станут более зрелыми. Я думаю, что это может быть позитивным сигналом. Очевидно, что не нужно ждать, пока исполнится 30, как мне, но вы не должны чувствовать давление в молодости», — поделилась своим мнением Уилсон.

Знаменитость призналась, что неоднократно ощущала смущение и стыд, когда в компании заходила речь о сексе. Она отметила, что в такие моменты старалась выйти из комнаты, а однажды даже соврала лучшей подруге, сказав, что у нее был интимный опыт примерно в 23 года.

«Были люди, которые говорили: "О, в 24 года уже так поздно". А я сижу и думаю: "Боже мой, мой номер 35. Какого черта? Я буду выглядеть самой большой неудачницей"», — заявила Уилсон.

Актриса считает, что на ее интимную жизнь повлияла эпоха, в которую она родилась, так как современная молодежь, по ее мнению, более свободна.

«Это совершенно невероятно, но, если бы я родилась на 20 лет позже, вероятно, больше исследовала бы свою сексуальность. Я просто знала бы, что меня привлекают мужчины, и это нормально», — сказала знаменитость. По словам Уилсон, со временем она все же перестала избегать отношений, хотя и продолжала считать брак «ужасной вещью и пустой тратой времени».

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