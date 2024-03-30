"Лучший злодей Колливуда" актер Даниэль Баладжи умер в 48 лет

29 марта в возрасте 48 лет скончался индийский актер кино и ТВ, известный как Даниэль Баладжи.

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Экранная карьера артиста продолжалась четверть века и насчитывает десятки фильмов и сериалов.

Баладжи снимался практически на всех основных кинопроизводствах Индии, кроме Болливуда, но в первую очередь был звездой Колливуда, тамильской индустрии.

В 2007-м Баладжи получил премию Filmfare, "колливудский "Оскар", в номинации "Лучший злодей" - за роль в боевике "Охота".

По сообщениям СМИ страны, актер внезапно скончался вечером в Ченнаи. Причиной называется сердечный приступ - перед этим Баладжи был экстренно госпитализирован с жалобами на боли в груди.

Даниэль Баладжи закончил курсы кинорежиссуры в Ченнаи. Немалая часть его семьи по мужской линии связана с кино.

В фильмографии актера - "Месяц апрель", "Криминальный отдел", "Я полюбил", "Черный", "Шантажист", "Криминальная история", "Деньги, деньги", "88".