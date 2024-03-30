Актер из "Девственного цветка" Сопьян Дадо умер в 51 год

28 марта умер актер, известный как Сопьян Дадо. Настоящая фамилия артиста - Хандаяни.

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Дадо отошел в госпитале в Джакарте в возрасте 51 года (другие источники указывают, что ему было 54 года), - передает CNN.

Причина смерти не указана, но как рассказала СМИ семья, у Дад были сахарный диабет и заболевание сердечно-сосудистой системы.

Сопьян Дадо - индонезийский актер театра, кино, сериалов, но в первую очередь - национальных "мыльных опер". Согласно базам данных, их на его счету более тридцати.

Родился в Джакарте. На сцену впервые вышел еще в десять лет. В 1986-м влился в труппу одного из столичных театров.

В экранографии - "Девственный цветок", "Сын дьявола", "Симпатичный портной", "Моторикша", "Любовь - это вам не шутки".