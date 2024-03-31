У актера из сериала «Солдаты» нашли рак

У актера Романа Мадянова, известного по роли полковника Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», нашли рак легкого. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным источника, артист обратился к медикам из-за сильной слабости. Тогда его решили оставить с стационаре, где врачи провели обследование, выявившее заболевание — известному актеру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Помимо этого, врачи заметили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени.

На данный момент 61-летний артист проходит противоопухолевую терапию, чтобы предотвратить дальнейшее развитие болезни.