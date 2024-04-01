Зендая вышла на публику в облегающем топе без бюстгальтера

Голливудская актриса Зендая была замечена в Сиднее. Фото знаменитости опубликовано на сайте Daily Mail.

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27-летняя Зендая отправилась на шопинг 29 марта. Звезда посетила магазин винтажных вещей Irreplaceble Store в Ньютауне. Актриса появилась на публике в белом облегающем топе без бюстгальтера. Она также надела юбку-миди молочного оттенка и бежевые балетки Tabi Maison Margiela. Знаменитость дополнила повседневный образ черной сумкой. Она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественную красоту.

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Несколько недель назад Зендаю засняли на свидании с актером Томом Холландом, с которым она встречается с 2021 года. Влюбленные были замечены в Калифорнии. Они посетили теннисный турнир BNP Paribas Open. Для мероприятия Зендая выбрала образ в спортивном стиле. Она надела белую майку, мини-юбку, толстовку на молнии и кроссовки. Том Холланд появился на публике в белой майке, коричневой рубашке, темных брюках, ботинках и очках.

Недавно Зендая кардинально сменила имидж. Издание People опубликовало новые фото актрисы.