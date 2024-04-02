Комик Гарик Харламов появится в одной из серий «Простоквашино»

Гарик Харламов, актер, шоумен, телеведущий, комик, станет героем перезапущенного анимационного сериала "Трое из Простоквашино". У Гарика там намечено камео, - сообщила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

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Уточняется, что "нарисованный и анимированный художниками "Союзмультфильма" шоумен окажется в центре событий эпизода под названием "Таинственный Бульдог".

Напомним: первая серия продолжения приключений простоквашинцев, с регулярным интегрированием свежих персонажей, стала доступна в апреле 2018-го, вызвав ажиотажный интерес.

"В то время, как часть персонажей "Союзмультфильма" уходит в игровое кино, знаменитые актеры, напротив, становятся героями мультфильмов", - отметила Слащева, подчеркивая, что это - "очень интересный, творческий процесс", который дарит студии "новые идеи и вдохновение". "Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов - его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни", - заявила она.

По сюжету эпизода Шарик знакомится через интернет с неким "Бульдогом". На личную встречу с новым приятелем пес отправляется вместе с Матроскиным… Что получится, когда герои поймут, что их новый знакомый - знаменитый шоумен Гарик "Бульдог" Харламов, зрители узнают осенью.

По словам Гарика, на предложение от студии он согласился тут же.