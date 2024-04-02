Скончался знаменитый польский актер Мечислав Громбка

1 апреля, за десять дней до своего 74-летия, скончался Мечислав Громбка - заметный польский актер театра, кино и ТВ, музыкант, певец, артист озвучания, танцор, телеведущий, сценарист, режиссер, профессор.

Об этом сообщили в PWST, Академии театрального искусства. Причина смерти не называется.

Громбка родился в Кракове. В 1960-х был фронтменом в краковских бит-группах Krucjata Muzyczna Posłów Ferdynand II и Rubina. В 1973-м окончил Государственное театральное училище в родном городе, с того же года - актер Старого театра.

На экране дебютировал в 1972-м: "Стеклянный шар", "Испытание огнем" (Марцин, главная роль), "Человек из мрамора", "С течением лет, с течением дней…", "Влюбленный ангел" - всего порядка трех десятков проектов.