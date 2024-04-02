Антон Шагин празднует сорокалетие

Сегодня, 2 апреля 2024 года, исполнилось 40 лет одному из самых узнаваемых артистов современного отечественного экрана, Антону Шагину.

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Мальчик родился в Кимрах Тверской области, а детство провел в городе Карачеве Брянской области, будучи на попечении деда, Юрия Горшкова, чью фамилию носил до школы. Детство Антона было нелегким. Достаточно сказать, что он рос с отчимом (Шагин — это его фамилия) и в 14 лет лишился матери. Антон окончил 9 классов и учился в ПТУ на слесаря. Если бы юноша избрал эту профессию, мы бы никогда не узнали талантливого актера…

К счастью, молодой человек участвовал в самодеятельности и вскоре после окончания ПТУ и недолгой работы по специальности, поехал в Москву поступать в школу-студию МХАТ – и прошел с первого раза. В 2006 году Антон Шагин окончил это учебное заведение, курс И. Золотовицкого и С. Земцова. Одним из ярких фильмов с его участием, сразу заявившим о новой молодой звезде, была лента "Стиляги". Но еще до этой картины Шагин получил Театральную премию "Золотой лист" 2006 года за лучшую мужскую роль в спектакле Школы-студии МХАТ "С любимыми не расставайтесь".

Также Антон Шагин снимался в таких разножанровых фильмах, как "Охрана", "Когда она приходит", "Прячься!", "Поцелуй сквозь стену", "Комета Галлея" и многих других. Одним из громких событий кинематографа стала лента "Позывной "Пассажир" о событиях в Донбассе, которая прямо сейчас идет на больших экранах. На премьере фильма его создатели заявили, что направят часть средств от проката будет на помощь российским бойцам. Антон Шагин и сам часто бывает в зоне СВО с гуманитарным грузом и выступлениями. Буквально на днях Шагин рассказал в интервью РИА Новости, что вместе с объединением "Народный фронт" закупит тепловизоры, бинокли и дроны для участников российской СВО. По его словам, в "Народном фронте" собрали на эти нужды около 33 миллионов рублей, которые предназначены для обеспечения необходимыми военно-техническими средствами полка "Оплот".

Антон Шагин не только актер, но и поэт. Он выступает перед военнослужащими СВО со стихами собственного сочинения. Также сейчас артист репетирует роль Гамлета в театре "Ленком".