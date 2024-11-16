Роковая блондинка: какой была Светлана Светличная

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (сейчас Гюмри) в семье военнослужащего, ветерана СМЕРШ. Из-за профессии отца Светличные довольно часто переезжали. Так Светлана пошла в школу в Ахтырке Сумской области Украинской ССР, окончила школу в Советске Калининградской области РСФСР, а взрослые годы встретила уже в Мелитополе. После выпуска будущей актрисе удалось поступить в Москву во ВГИК, который она успешно закончила в 1963 году.

С 1963 по 1993 годы артистка состояла в труппе Театра-студии киноактера.

В 1959 году Светлана Светличная дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль в драме Михаила Калика "Колыбельная". Среди ее наиболее известных работ: Павлина Хуторная в мелодраме "Стряпуха" (1965), "роковая блондинка" Анна Сергеевна в комедии "Бриллиантовая рука" (1968), Габи Набель в телефильме "Семнадцать мгновений весны" (1973), Надя Колесова в телефильме "Место встречи изменить нельзя" (1979). Последней киноработой актрисы стала драме нидерландского режиссера Йоса Стеллинга "Девушка и смерть" (2012).

Есть мнение, что из-за слишком яркой и даже "несоветской" внешности режиссеры приглашали артистку сниматься не так часто, как ей хотелось. Сама девушка мечтала играть романтические роли в фильмах "Война и мир" или "Анна Каренина". Тем не менее именно образ "роковой блондинки" подарил ее миллионы преданных поклонников во всех уголках СССР. Всего же за свою карьеру Светлана Светличная снялась в более чем 30 фильмах.

Сегодня стало известно о том, что легендарная актриса Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни.

Какой была знаменитая актриса — в галерее "Рамблера".