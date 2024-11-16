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Роковая блондинка: какой была Светлана Светличная

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Артисты Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в кинофильме "Герой нашего времени", 1965 год
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Артисты Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в кинофильме "Герой нашего времени", 1965 год 
© РИА Новости
Александр Збруев в роли Сергея и Светлана Светличная в роли Кати в художественном фильме "Чистые пруды", 1965 год
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Александр Збруев в роли Сергея и Светлана Светличная в роли Кати в художественном фильме "Чистые пруды", 1965 год 
© РИА Новости
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в эпизоде фильма "Новые приключения неуловимых", 1968 год
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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в эпизоде фильма "Новые приключения неуловимых", 1968 год 
© РИА Новости
Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука", 1970 год
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Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука", 1970 год 
© РИА Новости

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Актриса Светлана Светличная в роли журналистки Габи в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", 1974 год
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Актриса Светлана Светличная в роли журналистки Габи в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", 1974 год 
© РИА Новости
Киноактриса народная артистка России Светлана Светличная, 2005 год
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Киноактриса народная артистка России Светлана Светличная, 2005 год 
© РИА Новости
Актриса Светлана Светличная на открытии обновленной шашлычной «Антисоветская» на Ленинградском проспекте, 2009 год
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Актриса Светлана Светличная на открытии обновленной шашлычной «Антисоветская» на Ленинградском проспекте, 2009 год 
© ТАСС
Актриса Светлана Светличная и стилист Руслан Татьянин на благотворительном парикмахерском шоу "Красота спасет мир", 2009 год
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Актриса Светлана Светличная и стилист Руслан Татьянин на благотворительном парикмахерском шоу "Красота спасет мир", 2009 год 
© РИА Новости
Актриса Светлана Светличная у своего портрета на открытии выставки фотографа Аслана Ахмадова "Бабье лето" в музее Эрарта, 2011 год
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Актриса Светлана Светличная у своего портрета на открытии выставки фотографа Аслана Ахмадова "Бабье лето" в музее Эрарта, 2011 год 
© ТАСС

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Историк моды Александр Васильев, актрисы Светлана Светличная, Людмила Хитяева на открытии выставки "Мода за железным занавесом. Из гардероба звезд советской эпохи" в ГМЗ "Царицыно", в рамках которой представлены более тысячи экспонатов, созданных в 1920-1990 года, 2012 год
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Историк моды Александр Васильев, актрисы Светлана Светличная, Людмила Хитяева на открытии выставки "Мода за железным занавесом. Из гардероба звезд советской эпохи" в ГМЗ "Царицыно", в рамках которой представлены более тысячи экспонатов, созданных в 1920-1990 года, 2012 год 
© РИА Новости
Актриса Светлана Светличная во время литературных чтений финалистов премии "Большая книга" в медиацентре "Российской газеты" в Москве, 2013 год
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Актриса Светлана Светличная во время литературных чтений финалистов премии "Большая книга" в медиацентре "Российской газеты" в Москве, 2013 год 
© РИА Новости
Актриса Светлана Светличная на торжественной церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде, 2015 год
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Актриса Светлана Светличная на торжественной церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде, 2015 год 
© РИА Новости
Актеры Виктор Сухоруков и Светлана Светличная на открытии российского фестиваля короткометражного кино "Короче" в кинотеатре "Заря", 2016 год
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Актеры Виктор Сухоруков и Светлана Светличная на открытии российского фестиваля короткометражного кино "Короче" в кинотеатре "Заря", 2016 год 
© ТАСС
Актриса Светлана Светличная и пародист Александр Песков на шоу "Звездный Дуэт - Легенды Танца!" в Кремлевском Дворце в Москве, 2017 год
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Актриса Светлана Светличная и пародист Александр Песков на шоу "Звездный Дуэт - Легенды Танца!" в Кремлевском Дворце в Москве, 2017 год 
© РИА Новости

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (сейчас Гюмри) в семье военнослужащего, ветерана СМЕРШ. Из-за профессии отца Светличные довольно часто переезжали. Так Светлана пошла в школу в Ахтырке Сумской области Украинской ССР, окончила школу в Советске Калининградской области РСФСР, а взрослые годы встретила уже в Мелитополе. После выпуска будущей актрисе удалось поступить в Москву во ВГИК, который она успешно закончила в 1963 году.

С 1963 по 1993 годы артистка состояла в труппе Театра-студии киноактера.

В 1959 году Светлана Светличная дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль в драме Михаила Калика "Колыбельная". Среди ее наиболее известных работ: Павлина Хуторная в мелодраме "Стряпуха" (1965), "роковая блондинка" Анна Сергеевна в комедии "Бриллиантовая рука" (1968), Габи Набель в телефильме "Семнадцать мгновений весны" (1973), Надя Колесова в телефильме "Место встречи изменить нельзя" (1979). Последней киноработой актрисы стала драме нидерландского режиссера Йоса Стеллинга "Девушка и смерть" (2012).

Есть мнение, что из-за слишком яркой и даже "несоветской" внешности режиссеры приглашали артистку сниматься не так часто, как ей хотелось. Сама девушка мечтала играть романтические роли в фильмах "Война и мир" или "Анна Каренина". Тем не менее именно образ "роковой блондинки" подарил ее миллионы преданных поклонников во всех уголках СССР. Всего же за свою карьеру Светлана Светличная снялась в более чем 30 фильмах.

Сегодня стало известно о том, что легендарная актриса Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни.

Какой была знаменитая актриса — в галерее "Рамблера".

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Фото
Место встречи изменить нельзя
Семнадцать мгновений весны
Бриллиантовая рука
Анна Каренина
Анна Каренина
Светлана Светличная