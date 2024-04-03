Актриса Кристин Дэвис снялась без макияжа и фильтров

Звезда сериала «И просто так», актриса Кристин Дэвис показала, как выглядит без косметики и фильтров. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно 59-летняя Кристин Дэвис оправилась в отпуск в Кению. На новом снимке актриса предстала в бордовом топе и розовой рубашке. Звезда сериала «И просто так» позировала с распущенными волосами. Она отказалась от макияжа и поддержала тренд на естественную красоту. Кристин Дэвис была запечатлена на фоне дома и деревьев.

© iamkristindavis/Instagram

Осенью прошлого года Кристин Дэвис призналась, что только к 58 годам она «достигла принятия своего тела».

«Наконец-то я приняла и полюбила свою фигуру. Поэтому вместо того, чтобы беспокоиться о том, что я не могу быть стройной, я просто занимаюсь тем, что мне нравится, например, йогой и пилатесом», — поделилась знаменитость.

Кристин Дэвис также затронула тему эйджизма в Голливуде. По мнению звезды, эта проблема относится не только к Голливуду, а затрагивает женщин во всем мире.