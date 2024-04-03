Актер из сериала «Солдаты» остался без зубов

У 45-летнего российского актера Юрия Шибанова, снявшегося в таких сериалах, как «Штрафбат» и «Солдаты», выпали все зубы. Об этом пишет StarHit.

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Артист рассказал, что страдает от пародонтита.

«Их нет, потому что у меня пародонтит. Но сейчас я занимаюсь нижней челюстью», — сказал он.

Также у актера, который исполнил в «Солдатах» роль сержанта Фахрутдинова, обнаружили психическое расстройство.

«У меня диагностировали биполярное расстройство. Хотя сначала был диагноз шизофрения», — поделился актер.

Ранее сообщалось, что у актера Романа Мадянова, известного по роли полковника Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», нашли рак легкого.