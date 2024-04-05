Фанаты заподозрили актрису Зепюр Брутян в беременности

Зепюр Брутян активно ведет социальные сети. Актриса делится с поклонниками своими буднями, подробностями семейной жизни и отвечает на вопросы поклонников. Однако в конце марта девушка внезапно пропала из поля зрения поклонников. Зепюр не выходила на связь, хотя раньше ежедневно публиковала сторис. Интересно, что ее резкое исчезновение совпало со скандалом, который разгорелся в ее семье. Отец Брутян был задержан в подпольном казино с двумя мужчинами. Есть вероятность, что Зепюр решила не появляться в социальной сети, пока все не разрешится.

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Накануне звезда сериала «В клетке» решила, что пора появится в новостной ленте фолловеров. Зепюр Брутян призналась, что была вынуждена взять короткую паузу, чтобы отдохнуть от публичности и привести мысли в порядок. Актриса отметила, что сейчас у нее отличное настроение.

«Столько приятный сообщений и переживаний получила от вас, пока была на детоксе от социальных сетей! У меня все хорошо! Наконец-то наступила весна. Настроение топ», — заявила знаменитость.

Многие заметили, что на новой публикации фигура Брутян стала пышнее. Не исключено, что такой эффект создал туго затянутый корсет. Однако после того, как актриса призналась, что уже готова стать мамой во второй раз и подарить супругу Павлу Прилучному дочку, поклонники решили, что знаменитость ждёт малыша, а ее неожиданное исчезновение связано с плохим самочувствием на ранних сроках беременности. Если же догадки фолловеров откажутся правдивыми, то уже совсем скоро Зепюр Брутян не сможет скрывать беременный живот.