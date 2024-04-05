Порноактер раскрыл сложность съемок в фильме с семью женщинами

Известный американский порноактер Лукас Фрост рассказал, что однажды снимался в фильме для взрослых с семью женщинами. Сложность этой съемки он раскрыл в подкасте Sexy Funny Raw, запись доступна на YouTube.

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По словам мужчины, перед началом работы над фильмом они с порноактрисами обсуждают их личные правила и запреты относительно секса. Фрост отметил, что ему тяжело запомнить эти правила, даже когда он работает только с одной женщиной.

Когда же мужчина приступил к подготовке к съемкам фильма, в котором вместе с ним участвовало семь женщин, запомнить список всех ограничений оказалось особенно нелегко. Порноактер уточнил, что только обсуждение всех правил заняло около 50 минут. В итоге Фрост договорился с партнершами, что они будут говорить ему по ходу съемки, что он должен делать.

Его собеседница, порноактриса Сильвия Сейдж объяснила, что обсуждение личных правил и запретов — неотъемлемая часть работы в порно.

Ранее американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип об индустрии контента для взрослых. Они назвали мифом мнение, что у порноактеров нет других навыков и интересов.