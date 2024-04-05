Сара Джессика Паркер рассказала, как прививает дочерям любовь к себе

Сара Джессика Паркер и её супруг Мэтью Бродерик воспитывают двоих дочерей-подростков. Близняшки Табита и Мэрион родились 14 лет назад. Практически сразу после появления девочек на свет Паркер ввела важное правило – в её доме не может быть и речи о диете и любых ограничениях в еде.

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У меня есть девочки. Я не хочу, чтобы у них были враждебные отношения с едой, или чтобы они чувствовали себя так, будто отказ от еды или ограничения могут повысить их значимость в обществе, — объяснила свою позицию актриса.

Звезда «Секса в большом городе» заявила, что в детстве ей не разрешали приносить в дом сладости, поэтому теперь у неё на кухне всегда есть запас пирожных и других десертов. Сара надеется, что с помощью такого подхода у её дочерей сохранятся здоровые отношения с едой, а также выработаются гармоничные отношения со своим телом.