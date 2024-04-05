Народному театру из Льгова Курской области исполнилось 105 лет

Первые 15 энтузиастов показывали спектакли для местных жителей. Со временем народный театр расширялся, к труппе стали присоединяться и рабочие, и студенты.

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Театр не прекращал существования и в годы Великой Отечественной войны. Труппа ставила на сцене классические произведения.

В мае 1959 года Льговскому театру под руководством Антонины Шаршуновой было присвоено звание «народный». В то время это был первый «народный» театр в Курской области.

В настоящее время театр объединяет больше 40 человек.

- Состав участников разнообразен. Это школьники, молодежь, рабочие, интеллигенция. Благодаря одаренным и увлеченным людям, входящим в состав народного театра, их взаимопониманию, сплоченности растет количество спектаклей и театрализованных постановок. Репертуар театра разнообразен: от классических, юмористических до драматических постановок. Среди них: «Приключение Чиполлино», «Беда от нежного сердца», «Жил-был пес», «Сибирь. Суббота. Баня», «Не покидай меня», - говорит руководитель театра Инна Жалнина.

В данный момент коллектив работает над пьесой «Ромео и Джульетта в солдатских шинелях» . Это драма Великой Отечественной войны Александры Зосимовой . Пьеса о 46-м гвардейском бомбардировочном женском авиаполке - ночные ведьмы.

Инна Жалнина создала при народном театре детскую театральную студию "Феникс". Здесь дети осваивают азы театрального искусства, учатся актерскому мастерству, сценической речи, изготавливают куклы для кукольного театра, учатся петь и танцевать.

Десятки лет льговский народный театр гастролирует по соседним районам и городам. Труппа часто принимает участие в районных, областных и межрегиональных фестивалях и конкурсах. У коллектива за время существования накопилось много дипломов и наград.