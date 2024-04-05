Умерла актриса Вера Чехова

3 апреля ушла из жизни Вера Чехова, актриса кино, театра и телевидения, продюсер, сценаристка и режиссер.

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Вера - дочь врача Вильгельма Руста и актрисы Ады Чеховой. Ада - дочь актера, режиссера и драматурга Михаила Чехова, племянника Антона Чехова, и актрисы Ольги Чеховой.

Вера Чехова родилась в 1940 году в Берлине. На сцене дебютировала в 19 лет. Снималась с 1950-х: "Врач из Сталинграда", "Утром в понедельник", "Место преступления", "Одно дело на двоих", "Эта суровая жизнь" (Залка, главная женская роль), "Синяя Борода" 1984-го - всего более ста проектов. В конце 1990-х оставили актерскую карьеру, сосредоточившись на режиссуре.

Ранее, в 1984-м, Вера вместе со своим тогдашним мужем Вадимом Гловна сняла документальный фильм "Чехов в моей жизни".

Гловна - немецкий актер, режиссер, продюсер, композитор и сценарист, победитель Каннского МКФ 1981 года - за ленту "Десперадо-Сити". Чехова сыграла там одну из ролей.

Гловна умер в 2012-м году. У пары родился ребенок. После развода с режиссером Чехова вышла замуж за продюсера Петера Пашека.

Некролог 83-летней артистки публикует Zeit - со ссылкой на ее агентство и подтверждение от семьи.