Пугачева, песня об СВО, отказ от съемок: куда пропала актриса Алла Ковнир

Актриса Алла Ковнир обрела популярность благодаря съемкам в сериале «Возвращение Мухтара». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Алла Ковнир

Актриса родилась 3 февраля 1975 года в подмосковном городе Электроугли. В детстве она прошла отбор в труппу московского театра юного актера, к 12 годам играла главных персонажей в мюзиклах и гастролировала по миру. Ковнир окончила музыкальный факультет экспериментального курса в ГИТИСе.

После получения диплома Ковнир устроилась в Театр на Покровке, а в 2001 году дебютировала в кино в детективе «Парижский антиквар». Успех пришел к артистке после работы в сериале «Возвращение Мухтара». Она сыграла главную героиню — следователя Лену Брусникину, в работе ей помогал влюбленный Артем Колосов.

Затем актриса снималась в фильмах «Сокровища мертвых», «Человек-амфибия. Морской дьявол», «Золотой ключик» и других. Карьеру в кино Ковнир совмещала с музыкой. Она выпустила три альбома.

Что известно о личной жизни Аллы Ковнир

Алла Ковнир замужем за композитором Олегом Молчановым. Он писал песни артистам Алле Пугачевой, Ларисе Долиной, Филиппу Киркорову, Наталье Ветлицкой, Ирине Салтыковой и другим.

Ковнир познакомилась с Молчановым, который на 15 лет старше ее, на кастинге мюзикла «Вояж мечты», где будущий супруг артистки сидел в жюри. В 2009 году у пары родился сын Глеб. В тот период актриса практически перестала сниматься в кино. Семья живет в загородном доме в Подмосковье.

«Когда муж привез меня в свой подмосковный дом, поймала себя на мысли, что не хочу отсюда уезжать. Не хочу в Москву ни на какие тусовки. И вообще мне нужен перерыв — ну сколько можно пахать?» — рассказывала она.

Чем сейчас занимается Алла Ковнир

Актриса последний раз снималась в кино в 2012 году. Последние годы Алла Ковнир уделяет музыкальной карьере. Она выступает на различных фестивалях и записывает песни вместе с супругом. На их канале на YouTube в марте 2022 года был опубликован ролик, на котором артистка исполняет песню «Я рисую город без войны», а в апреле 2022 года была выпущена композиция беженцам Украины.

«Ведь в одном только Мариуполе, невозможно подсчитать, сколько погибло мирного населения, а сколько военных погибло и с нашей, и с украинской стороны. И уже более 10 миллионов человек на Украине и в Донбассе покинули свои дома и стали беженцами. В моей грустной песне „Верба“ на проникновенные стихи Кирилла Крастошевского, который написал и „Городок“, в припеве такие строчки: „Где-то там, где-то там за красивой рекой заколоченный стоит дом мой родной. Где-то там, где-то там в позабытом дворе как невеста расцветает верба по весне!“ И у нас с Аллой, и у наших друзей есть близкие, которым пришлось покинуть свои дома, и есть те, кто сидят в подвалах», — написал супруг артистки в описании к песне.

Позднее Алла Ковнир исполнила песню «Дети разлуки», которую посвятила детям, потерявшим родителей и оставшимся без крова на Украине и в Донбассе.