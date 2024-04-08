Актрису Зендаю раскритиковали за худобу

Голливудская актриса Зендая посетила премьеру фильма «Претенденты», которая состоялась 6 апреля в Париже. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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27-летняя Зендая предстала перед фотографами в элегантном образе. Актриса надела белое платье-бюстье с длинным шлейфом. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости. Она дополнила его бриллиантовыми украшениями: маленькими серьгами, колье и кольцом. Визажисты сделали Зендаи макияж в персиковых оттенках. Поклонники актрисы стали переживать за ее состояние здоровья после новых фотографий.

«Она выглядит слишком худой, костлявой», «Сейчас она тощая», «Великолепна, но ей нужно что-нибудь съесть», «Вот что происходит, когда все дизайнеры хотят тебя одеть, а ты перестаешь есть, чтобы угодить им на примерках», «Давление Голливуда и отказ от еды», «Она выглядит истощенной», Надеюсь, она ничем не болеет», «Выглядит слабой», — писали читатели Daily Mail.

Несколько недель назад Зендаю засняли на свидании с актером Томом Холландом, с которым она встречается с 2021 года. Влюбленные были замечены в Калифорнии. Они посетили теннисный турнир BNP Paribas Open. Для мероприятия Зендая выбрала образ в спортивном стиле. Она надела белую майку, мини-юбку, толстовку на молнии и кроссовки.