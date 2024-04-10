Брак с Авербухом, вторая беременность: как живет «папина дочка» Арзамасова

Звезда «Папиных дочек» 29-летняя Лиза Арзамасова сообщила о второй беременности от известного тренера по фигурному катанию Ильи Авербуха.

Что известно о жизни артистки, в каких проектах снималась?

Что известно о второй беременности Арзамасовой

В марте актриса опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» видео по случаю своего дня рождения, после чего поклонники начали подозревать, что супруга Авербуха ждет второго ребенка. На кадрах артистка обнимает своего сына, а на переднем плане красуется торт. После этого камера отдаляется, и Арзамасову можно увидеть в полный рост.

Несмотря на то что на актрисе была надета свободная футболка, через нее проглядывались очертания округлившегося живота. Поклонники сошлись во мнении, что в семье артистов стоит ждать прибавления. Фанаты даже пожелали Арзамасовой родить дочку. При этом сама актриса, как и ее супруг, эту информацию не подтверждали.

Мне показалось, или вы правда ждете второго ребеночка? — написал один из поклонников.

Спустя несколько недель, 9 апреля, Арзамасова в своем Telegram-канале опубликовала трогательный ролик, в котором подтвердила, что семья ждет второго ребенка. Актриса попросила мужа и сына заснять ее и позировала на камеру с округлившимся животом.

«Спустя три года», — улыбаясь, объявила Лиза. «Ты рад?» — спрашивает артистка у наследника. «Да, я рад!» — отвечает трехлетний Лев маме.

Когда родился первый ребенок пары

Арзамасова и Авербух впервые стали родителями летом 2021 года.

«Я бесконечно счастлив рождению своего второго сына, нашего с Лизой первенца. Мальчик — 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь», — делился Авербух с журналистами.

Через несколько месяцев после появления сына Лиза намекала, что не против отправиться в роддом еще раз.

«Знаете что? Я уже немножко скучаю вот по этому состоянию... Надо будет как-нибудь повторить», — говорила она.

Вернувшись к съемкам в проектах осенью 2023 года, Арзамасова рассказала, что старается соблюдать баланс между работой и материнством, а помогают ей в этом мама и няня. Артистка отметила, что практически все женщины, у которых есть дети и которые продолжают реализовываться, переживают, оставляя на время детей.

«Думаю, что всех работающих мамочек это беспокоит. Каждая предпочла бы, наверное, лучше сидеть дома с малышом. Но в то же время хочется соблюсти разумный баланс и сохранить профессию», — пояснила Арзамасова.

По словам актрисы, она могла бы взять перерыв в работе, но тогда ее возвращение в профессию могло бы оказаться под вопросом. Она отметила, что воспитывать сына ей помогают профессиональная няня и мать. При этом Арзамасова подчеркнула, что втрое сократила свою рабочую активность. Рождение ребенка артистка называет главным событием своей жизни.

«Самое прекрасное, что ты вообще могла сделать, — произвести на свет нового человека и обожать его, заботиться о нем, растить его и обучать всему, что умеешь сама. Ну восторг! И при этом колоссальная ответственность», — отметила Арзамасова.

В каких проектах снималась актриса

Популярность артистке принесла роль Галины Сергеевны Васнецовой в сериале «Папины дочки», который выходил на канале СТС с 2007 по 2013 год.

«На самом деле я полная противоположность Галины Сергеевны. Иногда мне даже хочется ей сказать: „Галь, ну ты приоденься, линзы начни носить“. Но она меня не слушает. Я хорошо помню кастинг „Папиных дочек“. Я стояла и дрожала перед тетеньками и дяденьками, которые на меня сначала пристально смотрели, а потом велели: „Надень очки“. Мне казалось, что от этого я выгляжу еще ужаснее, но они почему-то решили: „Это она“. Потом мне заплели косички, я надела костюм и сразу почувствовала себя Галиной Сергеевной», — вспоминала она.

Также Арзамасова снималась в проектах «Свои дети», «Я сыщик», «Братья Карамазовы», «Любовь в большом городе», «Поп», «Вышел ежик из тумана», «Бесы», «Танкист», «Жить!», «Сорок розовых кустов», «Ивановы-Ивановы», «302 БИС», «Красная шапочка. Онлайн», «Проклятый чиновник», «Две диафрагмы» и других. Всего в ее фильмографии более 60 работ.