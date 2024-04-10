Дотянись до звезды: самые высокие актрисы

В мире кино актерское мастерство и внешность играют огромную роль. Но рост актрисы часто рассматривается как особенно важный аспект ее привлекательности и возможности сыграть ту или иную роль.

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Мы предлагаем взглянуть на некоторых высоких актрис, которые не только перевернули представление о стандартах женской красоты, но и завоевали сердца зрителей своим талантом и харизмой.

Ума Турман — 184 см

Одной из самых высоких актрис в Голливуде является Ума Турман. Ее рост составляет около 183 см, что делает ее одной из самых высоких женщин в киноиндустрии. В ее фильмографии можно найти такие знаменитые фильмы, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и другие. А в детстве сверстники над ней насмехались…

Николь Кидман — 180 см

Еще одной высокой актрисой является Николь Кидман. Ее рост составляет 180 см, что тоже делает ее значительно выше среднего. Кидман стала известной благодаря таким фильмам, как «Скандал», «Мулен Руж» и «Большая маленькая ложь». Австралийская актриса ни капли не стесняется, что она выше многих своих кавалеров!

Шарлиз Терон — 178 см

Среди высоких актрис можно отметить и Шарлиз Терон, чей рост составляет 178 см. Она получила Оскар за роль в фильме «Монстр» и также снялась в таких успешных фильмах, как «Поговори с ней», «Талли» и «Тёмные тайны». Также Шарлиз Терон и вовсе начинала с моделинга... Да, было время.

Мария Шарапова — 188 см

Мария Шарапова — спортсменка и модель, которая завоевала многочисленные титулы и сердца поклонников по всему миру. Замечательно, что помимо своих спортивных достижений, она также попробовала себя в киноиндустрии. Высокая, стройная и элегантная, Мария Шарапова является ярким примером женщины с впечатляющим ростом, который удачно дополняет ее образ.

Ирина Горбачева — 184 см

Актриса признавалась, что в подростковом возрасте из-за комплексов даже сутулилась. Но к 22 годам полюбила свой рост и расправила плечи. Однако ее привлекательная внешность и неповторимый стиль сделали Ирины заметной фигурой на российском экране.

Равшана Куркова — 181 см

Яркая представительница театра и кино, умело сочетающая в себе талант и красоту. Равшана обладает великолепным слухом и харизмой, что позволяет ей успешно играть разнообразные роли. Когда-то она переживала, что из-за роста ее не взяли в балетную школу… Но зато у нее успешная карьера в кино!

Такого роста девушки идеально подошли бы волейбольной команде сериала «Дылды».