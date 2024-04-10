Звезда «Интернов» показала интерьер своего нового дома

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала интерьер своего нового дома. Актриса позировала, сидя на диване с питомцем, и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Наконец-то закончился ремонт в моем загородном доме», — отметила артистка.

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А недавно Пермякова похвасталась новым автомобилем. Она стала обладательницей кроссовера Chery Tiggo 8. Артистка не рассказала, за сколько купила авто, но на официальном сайте марки цена данной модели начинается от 2,5 млн рублей. Звезда отмечала, что раньше у нее была машина той же марки, которая ей долго служила.

У актрисы есть 12-летняя дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе нее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты. Звезда «Интернов» не скрывает, что Скрябин важный человек в ее жизни, поэтому они часто проводят время вместе.

Ранее звезда «Интернов» призналась, что мечтает о некрасивом олигархе.