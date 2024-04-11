233-килограмовый актер из «Друзей Оушена» умер перед своим 55-летием

Скончался Акебоно Таро. Таро умер в Токио. Менее чем через месяц ему должно было исполниться 55 лет.

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Таро на самом деле звали Чедвик Роуэн, родился он на Гавайях. Роуэн был актером, продюсером и в первую очередь - гигантской (во всех смыслах) легендой сумо. Рост Таро - 203 см., это самый высокий сумоист-тяжеловес в истории. Вес на пике - 233 кг.

Причина смерти первого ёкодзуны (высший ранг борца в сумо) неяпонского происхождения - сердечная недостаточность, передает сегодня The Japan Time.

Отмечено, что проблемы со здоровьем спортсмена проявили себя после того, как он семь лет назад внезапно потерял сознание и был экстренно госпитализирован.

Таро профессионально дебютировал в марте 1988 года. Титул ёкодзуны получил в 1993-м. За карьеру выиграл одиннадцать турниров. Как актер дебютировал в 2007-м - в "Тринадцати друзьях Оушена".