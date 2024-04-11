Актер Джуниор Поуп трагически погиб на съемках перед своим 40-летием

10 апреля погиб актер, известный как Джуниор Поуп.

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Настоящее имя артиста - Поуп Обумнеме Одонвода, он был нолливудским актером камерунского происхождения.

Как передают африканские СМИ со ссылкой на подтверждение от президента AGN, Гильдии актеров Нигерии, Поуп погиб на съемках своего нового фильма, упав с лодки и утонув, когда она столкнулась с другим судном на реке Нигер.

Всего в лодке было пятеро, тела троих пока не найдены.

Отмечено, что незадолго до смерти актер опубликовал в своем аккаунте видео, где он - на скоростном катере без спасательного жилета. "Оцените, как я рискую, чтобы развлечь вас - штурмую реку без жилета", - прокомментировал свое деяние артист.

Джуниор Поуп начал карьеру в 2006-м, успев сняться примерно в 150 кинокартинах. В начале мая ему могло исполниться 40 лет.