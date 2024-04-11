Умер актер Экарт Дюкс

Ушел из жизни Экарт Дюкс, актер театра, кино и телевидения, артист озвучания и дубляжа. В декабре ему исполнилось 97 лет. Причину смерти некрологи не указывают.

© Российская Газета

Экарт Дюкс родился в 1926 году в Берлине. Там же получил актерское образование. На сцене и экране дебютировал параллельно - в 1948-м: в театре "Ренессанс" и короткометражном фильме. На дубляже - с 1949-го.

Дюкс был старейшим немецким артистом, занимавшимся дубляжем голливудских кинолент. В частности - его голосом говорил в национальных локализациях Гэндальф.

В экранографии - "Веселые виндзорские вдовушки", "Дом в Монтевидео", ГДР-овская сказка "Поющее, звенящее деревце", "Гамлет" 1960-го, "Комиссар полиции", "Место преступления", "Цыганский барон" 1975-го.

Был женат на актрисе Гизеле Пельцер ("Деррик", "Инспектор Кресс").